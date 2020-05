PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo, LG Cargo z grupy Kolei Litewskich oraz operator transportu intermodalnego CargoBeamer poprowadzili pilotażowy pociąg z 25 naczepami do terminalu Šeštokai na Litwie z Kaldenkirchen w pobliżu granicy Niemiec z Holandią. Był to pierwszy w historii transport naczep pociągiem towarowym na trasie Niemcy - Polska - Litwa, podało PKP Cargo. Jego rola polegała na zabezpieczeniu operacyjnej części przedsięwzięcia, czyli poprowadzeniu pociągu na całej trasie.

"Pilotaż ten ma dla nas duże znaczenie, gdyż pozwoli przetestować nowe możliwości przewozu ładunków z Litwy przez Polskę do Europy Zachodniej i w kierunku odwrotnym. Ta relacja jest zdominowana w tej chwili przez transport samochodowy, a my chcemy tę niekorzystną dla kolei strukturę zmienić. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad przygotowaniem konkurencyjnej oferty przewozowej. Oprócz tego, że jest to projekt biznesowy, to efektem naszego działania jest również ochrona środowiska. Kolej jest bardziej ekologiczna od transportu samochodowego, gdyż emituje o wiele mniej szkodliwych gazów do atmosfery i Unia Europejska oczekuje, iż państwa członkowskie dołożą starań, żeby stopniowo zwiększać udział kolei w przewozach ładunków. Ponadto, pociągi zapewniają bezpieczniejszy transport towarów w porównaniu do samochodów ciężarowych, gdyż wskaźnik wypadków na kolei jest wielokrotnie niższy niż na drogach" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

Podczas pilotażowego przewozu dostarczono naczepy ośmiu firm transportowych i logistycznych - Girteka, Vlantana, Hoptransa, A. Gricius's, DSV, Arcese, Solotransa i Nokvera. Naczepy załadowano na specjalne wagony kolejowe dostarczone przez CargoBeamer, które poprzez europejską magistralę Rail Baltica dotarły do Šeštokai. Na terenie litewskiego terminalu naczepy ponownie połączono z ciężarówkami, aby przejechały ostatnią milę do miejsca rozładunku.

"Ten historyczny pilotażowy transport naczep na wagonach symbolizuje główny punkt zwrotny na rynku transportu towarowego, gdzie synergia między różnymi rodzajami transportu gwarantuje szybki i niezawodny przewóz towarów dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego. Jednak największym osiągnięciem takiego transportu jest przyjazność dla środowiska i ograniczenie negatywnego wpływu ciężkich pojazdów na środowisko. Mamy nadzieję, że nowa praktyka wzmocni zalety każdego z rodzajów transportu - ekonomia i przyjazność dla środowiska transportu kolejowego w przewozach dalekobieżnych oraz elastyczność transportu drogowego przy dostarczaniu ładunków od drzwi do drzwi" - dodał prezes LG Cargo Egidijus Lazauskas.

Pilotażowa trasa Kaldenkirchen - Poznań - Warszawa - Šeštokai liczy w dwie strony ok. 3 000 km i zostanie nią przewiezionych w obu kierunkach łącznie 45 naczep.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)