Grupa Recykl miała 0,95 mln zł zysku netto, 3,85 mln zł zysku EBITDA w I kw.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Grupa Recykl odnotowała 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,74 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,85 mln zł w porównaniu do 2,36 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 12,5 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w I kwartale 2020 roku zwiększył sprzedaż do 15,1 mln zł (+21% r/r) przy skokowej poprawie wyników. Wynik EBITDA wzrósł o 63% do 3,8 mln zł osiągając najwyższy kwartalny odczyt w 10-letniej historii spółki. Zysk netto wyniósł blisko 1 mln zł (+89% r/r). Ukończony z końcem 2019 roku nowy zakład produkcyjny w Chełmie pozwolił na skokowy wzrost efektywności i skali biznesu (m.in. spółka podwoiła wolumeny czystych granulatów SBR oraz rozpoczęła sprzedaż nowego produktu - pudru gumowego). Zarząd firmy oczekuje stabilnych rezultatów w kolejnych okresach, osiąganych w otoczeniu spowolnienia gospodarczego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Recykl w okresie styczeń-marzec 2020 roku poprawiła marże na wszystkich poziomach wyników. Rentowność zysku ze sprzedaży wzrosła do 7,1% (vs. 5,5% r/r), marża EBITDA przekroczyła 25% (25,4% vs. 18,9% r/r), a zysku netto 6,3% (vs. 4% r/r). Poprawa wyników to rezultat m.in. oddania do użytku nowego zakładu w Chełmie, optymalizacji i stabilizacji głównych czynników kosztowych (w tym materiałów i energii) i działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w kraju jak i zagranicą skutkująca pozyskaniem nowych klientów gównie w obszarze sprzedaży granulatów SBR, podano również.

"Z satysfakcją prezentujemy dobre rezultaty I kwartału bieżącego roku. To skutek pierwszych miesięcy pracy nowego zakładu w Chełmie, który pozwolił nam na skokowy wzrost wolumenu przetwarzanych opon oraz sprzedaży, w tym zagranicznej, jak również szeregu sprzyjających czynników. W raportowanym okresie w pewnym stopniu odczuliśmy wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej na naszą branżę, głównie w obszarze relacji handlowych z klientami ze Wschodu. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach uda nam się dalej ograniczać wpływ epidemii na naszą działalność, co pozwala nam z umiarkowanym optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Liczymy, że powstałe okoliczności będą stopniowo wygasać w Polsce i na świecie" - powiedział wiceprezes mówi Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

W strukturze przychodów największą grupę stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon, która wyniosła 7,6 mln zł (+31,2% r/r). Drugą wartościowo grupą było wykonywanie usług odzysku i recyklingu opon, które zanotowało najwyższą dynamikę rzędu 73,6% (wzrost do 2,8 mln zł). W ujęciu wolumenowym, firma przetworzyła w I kwartale 2020 r. ponad 21 tys. ton opon, wobec 18 tys. ton w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego ponad 9 tys. ton (rok wcześniej 7 tys. ton) stanowił podstawowy i najwyżej marżowy produkt - czysty granulat gumowy. W I kwartale 2020 r wyprodukowano również ponad 1,3 tys. t. pudru gumowego, którego sprzedaż powinna się rozpocząć na przełomie II i III kwartału br., poinformowano.

"W nowym zakładzie w Chełmie w 2020 roku chcemy przetworzyć ok. 35 tys. ton opon, tj. w skali grupy ponad 20% więcej wobec rezultatów minionego okresu. Istotna część powstałych produktów, zwłaszcza czystych granulatów SBR będzie przeznaczona na rynki zagraniczne. Obserwujemy większe zainteresowanie współpracą partnerów z Europy Wschodniej, przykładających wagę do aspektów logistycznych. Z drugiej strony, inwestycja oznacza szanse na komercjalizację naszych nowych produktów i rozwiązań. W tym obszarze w III kwartale zamierzamy sfinalizować montaż linii do produkcji innowacyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, który zainicjuje produkcję testową, zgodną z planami na 2020 rok. W kolejnych latach może to być atrakcyjny, perspektywiczny i wysokomarżowy obszar biznesu" - dodał dyrektor finansowy spółki Zbigniew Fleszar.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 17 tys. zł wobec 129 tys. zł straty rok wcześniej.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 46,85 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

