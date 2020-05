Bumech szacuje spadek przychodów w V o 1,3 mln zł w zw. z sytuacją w kopalni JSW



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Bumech szacuje spadek przychodów w maju z tytułu zawieszenia kontraktu na prace w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Pniówek na 1,3 mln zł w przypadku wznowienia prac na początku czerwca, podała spółka.

"Bumech S.A. powziął informację od zamawiającego, tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., iż podjął on dodatkowe działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie KWK Pniówek. W wyniku tej decyzji poddano całą załogę kopalni - wraz z pracownikami podmiotów świadczących usługi na jej terenie - badaniom na obecność koronawirusa, a możliwość podjęcia pracy będzie uzależniona od wyników badań. Dla osób z negatywnym wynikiem testu, badania zostaną powtórzone w stosownym odstępie czasowym, co oznacza, iż termin powrotu emitenta do realizacji prac na KWK Pniówek ulegnie wydłużeniu w stosunku do pierwotnie zakładanego" - czytamy w komunikacie.

Sytuacja ta wpłynie na zmniejszenie planowanych przychodów Bumechu.

"Zakładając negatywny scenariusz wydarzeń, tj. wznowienie realizacji kontraktu dopiero z początkiem czerwca br., Emitent szacuje spadek przychodów w maju z tego tytułu o ok. 1,3 mln zł netto" - czytamy dalej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

