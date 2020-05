Od 25 maja będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej oraz konsultacje dla uczniów klas 8. Od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów ze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W opublikowanych na stronie MEN zaleceniach podkreślono, że z konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Organ prowadzący szkołę ma za zadanie wesprzeć dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych. Powinien zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły i - w razie potrzeby - zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Powinien też ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia i zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej, jeśli nauczyciele zachorują lub będą w kwarantannie.

Do zadań dyrektora będzie należało przygotowanie harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych. Ponadto dyrektor powinien przygotować procedury przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, można zwiększyć liczbę dzieci, ale nie więcej niż o 2. W miarę możliwości należy wyznaczyć stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

Zalecono też, by dyrektor monitorował prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przy wejściu do szkoły musi umieścić płyn do dezynfekcji rąk. Powinien też - jeśli jest taka potrzeba - zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej.

Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy. W miarę możliwości do prowadzenia konsultacji nie powinni być angażowani nauczyciele i inni pracownicy powyżej 60. roku życia. MEN zaleca również, by dyrektor przygotował procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i wyznaczył pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Dyrektor ma też ustalić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów.

Z kolei nauczyciele powinni zapoznać uczniów z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa, zwracać uwagę, by uczniowie często myli ręce i w miarę możliwości dopilnować, by nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. Konsultacje powinni zorganizować z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik), a salę wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

Wytyczne skierowano też do uczniów. Jeśli są chorzy lub choruje albo jest w izolacji ktoś z ich domowników, nie powinni umawiać się na konsultacje. MEN prosi też, by - jeśli uczniowie nie mogą przyjść na konsultacje - zgłosili to wcześniej, nauczyciel będzie mógł wtedy zaprosić w zastępstwie innego ucznia. Resort przypomina też, by uczniowie w drodze do i ze szkoły zasłaniali usta i nos, a przed wejściem do szkoły dezynfekowali ręce. Powinni też unikać większych skupisk uczniów i zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

>>> Czytaj też: Funkcjonowanie szkół ograniczone do 7 czerwca. Opublikowano projekt rozporządzenia MEN