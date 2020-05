"Według stanu na 15 maja, na godz. 13.00, w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy złożono 98 104 wnioski o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców (…). Rozpatrzono 6 757 wniosków i wypłacono pożyczki na kwotę 29 579 440,37 zł" – przekazała Gałecka.

Zapewniła, że władze miasta robią wszystko, aby przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, mogli jak najszybciej uzyskać realną pomoc. "Zainwestowaliśmy 500 tys. w zakup komputerów. Kierujemy też do zadań, związanych z rządową tarczą, 150 pracowników urzędu miasta, którzy mają wspomóc pracowników" - poinformowała.

Wskazała, że w Warszawie jest ponad 400 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys.

Według danych przekazanych przez stołeczny ratusz, do 30 kwietnia 2020 r. w Warszawie o same mikropożyczki starało się ponad 62 tys., w Poznaniu – 33,5 tys., w Krakowie – 31,7 tys., we Wrocławiu – 27,4 tys., a w Gdańsku – 24,5 tys. wnioskodawców.

Do 30 kwietnia wypłacono wsparcie w Warszawie na kwotę 14,8 mln zł, w Poznaniu na kwotę 10,3 mln zł, w Krakowie – 5,8 mln zł, we Wrocławiu 4,4 mln zł, a w Gdańsku 14,1 mln zł.

"Każdego dnia spływa do nas ok. 4 tys. wniosków. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Zdarza się, że zawierają błędy, wówczas prosimy o korektę lub ich uzupełnienie" – wyjaśniła Gałecka.

Ministerstwo Rozwoju podało, że z tarczy antykryzysowej do 15 maja przyznano już m.in. 611 tys. 802 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 3 mld 49 mln 976 tys. 57 zł. (PAP)

