Monnari Trade miało 12,32 mln zł zysku netto, 35,1 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 12,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 13,25 mln zł wobec 20,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 35,1 mln zł wobec 25,01 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,2 mln zł w 2019 r. wobec 246,27 mln zł rok wcześniej.

"Dla grupy kapitałowej miniony rok był czasem rozwoju. Nasze obroty wzrosły o 14,6% r/r, osiągając 282,2 mln zł, zaś wynik netto był niższy niż w 2018 r., jednak wciąż na zadowalającym poziomie 11,8 mln zł, przy marży brutto na sprzedaży w wysokości 57,1%. Nasza sieć handlowa była sukcesywnie rozwijana dla marek - Monnari i Femestage Eva Minge. Powierzchnia sieci sprzedaży Monnari wzrosła do 38,1 tys. m2 (wzrost o 8%) oraz sieć Femestage Eva Minge do 5,5 tys. m2 (wzrost o 83%). Dynamicznie rosła sprzedaż obu marek przez sklep internetowy. Ten kanał miał udział w sprzedaży towarów na poziomie 10,2 %. W 2019 r. został oddany do użytkowania magazyn centralny, który ułatwia procesy logistyczne na terenie kraju" - napisał prezes Mirosław Misztal w liście załączonym do raportu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 11,76 mln zł wobec 17,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)