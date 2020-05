ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 15,9 mld zł aktywów inwestycyjnych w I kw.



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 15,9 mld zł w I kwartale 2020 roku, przy spadku rynku na poziomie 13,2% w skali roku, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Z kolei kwietniowy wynik sektora leasingowego był niższy o blisko połowę (-49,9% r/r). Finansowanie udzielone przedsiębiorcom przez polskich leasingodawców w kwietniu tego roku wyniosło 3,4 mld zł wobec 6,9 mld zł rok temu.

Wyniki branży leasingowej, podobnie jak wyniki całej polskiej gospodarki, wyhamowały w pierwszych miesiącach 2020 roku. Takie same scenariusze odbijają się w wynikach europejskich gospodarek i są obserwowane na innych europejskich rynkach leasingu. Wiele czynników przemawia za tym, że przezwyciężenie obecnego kryzysu może zając nam więcej lat niż w przypadku kryzysu z roku 2008, podkreślono.

"Od drugiej dekady marca obserwujemy tzw. 'nową normalność', która jest wynikiem zamknięcia znacznej części gospodarki. Wyniki branży leasingowej pokazują, że najbardziej ucierpiał sektor transportu drogowego, głównie w obszarze transportu międzynarodowego. Relatywnie niewielkie spadki obserwowaliśmy na rynku finansowania maszyn, głównie dzięki dobremu wynikowi w zakresie finansowania maszyn rolniczych oraz sprzętu medycznego pożyczką" - powiedział przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL Andrzej Krzemiński, cytowany w komunikacie.

Dane ZPL pokazują, że klienci firm leasingowych w I kw. najczęściej finansowali pojazdy różnego typu (tj. pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i inne) o łącznej wartości 10,7 mld zł, jednak był to wyniki niższy o 17,1% niż rok wcześniej. Pojazdy stanowią 67,3% w strukturze rynku leasingu. W samym tylko kwietniu 2020 r. dynamika finansowania aktywów z tego segmentu rynku wyniosła -61,3% r/r.

Na drugim miejscu znalazł się segment maszyn i urządzeń odpowiadający za 29,2% całego rynku, który w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku osiągnął wynik na poziomie 4,6 mld zł, przy 2,6% spadku r/r. Wynik kwietnia w tym zakresie był niższy o 24,2% r/r, zaznaczono.

Nieco lepiej prezentują się wyniki finansowania sprzętu IT (1,4% udziału w rynku). Dzięki nowym kontraktom o wartości 223,5 mln zł, zawartym w I kwartale tego roku, segment finasowania IT zanotował 11,4% wzrostu r/r. Niestety kwietniowe wyniki branży w zakresie finansowania komputerów i innych sprzętów z tej gałęzi rynku były niższe o 26,1% r/r, wynika także z komunikatu.

Spadkiem I kwartał tego roku podsumował także segment finansowania samolotów, statków czy pociągów. Nowe umowy dotyczące finansowania tych środków wyniosły 171,9 mln zł, przy -25,5% dynamice r/r. Transakcje te odpowiadają za 1% rynku. Powiew optymizmu w obszarze finansowania samolotów, statków i pociągów przyniósł natomiast kwiecień, kiedy obserwowaliśmy znaczące odbicie rynku, przy dynamice finasowania tego segmentu rynku na poziomie 47,5% r/r, podsumowano.

Komentując analizy ZPL na kolejne miesiące roku Krzemiński stwierdził, że wzrost rejestrowanego bezrobocia do ok. 9% przełoży się na istotne pogorszenie popytu wewnętrznego i na nastrojów konsumenckich. Do tego dojdą problemy podażowe - "lockdown" branży motoryzacyjnej i problemy z rejestracją pojazdów, co będzie skutkowało niższym niż oczekiwany, poziomem finansowania pojazdów lekkich w kolejnych miesiącach roku.

"Obszarem, który dotknie najgłębszy kryzys będzie sektor finansowania środków transportu drogowego, ze względu na spadek wolumenu przewożonych ładunków, obostrzenia w transporcie oraz bardzo słabe nastroje wśród firm. Także dla tej gałęzi rynku leasingu nasze prognozy nie są optymistyczne. Dla kontrastu, w kolejnych miesiącach roku, relatywnie najlepszych wyników możemy spodziewać się w obszarze finansowania maszyn. Przemysł będzie miał możliwość odrobienia znacznej części strat z I połowy roku w momencie, kiedy powoli odbudują się globalne łańcuchy dostaw i produkcji. Reasumując, w 2020 r. oczekujemy załamania rynku leasingu porównywalnego do czasu kryzysu finansowego z roku 2008 (w 2009 r. rynek leasingu osiągnął dynamikę na poziomie -30,2%)" - ocenił Krzemiński.

Według niego, przezwyciężenie obecnego kryzysu może zając więcej lat niż potrzebowaliśmy w przypadku kryzysu z 2008 r. Wówczas poziom finansowania z 2008 roku przekroczyliśmy w 2013 r.

"Dziś już wiemy, że uderzenie pandemii COVID-19 w gospodarkę będzie bardzo destrukcyjne na poziomie nastrojów społecznych i w kwestii zaufania do przyszłości. Mocno uderzy w ufność konsumencką i plany inwestycyjne przedsiębiorców. Z drugiej strony, przyjęty Pakiet Mobilności będzie długotrwałym czynnikiem ograniczającym rozwój polskich firm transportowych. W ciągu najbliższych miesięcy powoli będziemy kończyć perspektywę unijną z lat 2014-2020. Wydatkowanie będzie co prawda trwało do 2023 r., ale już przy coraz niższych wolumenach inwestycji współfinansowanych z UE (szczyt minęliśmy w 2019 roku). Uruchomienie ogromnych programów pomocowych w perspektywie 2-3 lat doprowadzi do dużych napięć budżetowych i spowolnienia wzrostu/ niewielkiej recesji w strefie euro" - podsumował.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90% rynku leasingu w Polsce, która zrzesza 29 podmiotów. ZPL reprezentuje głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji, w skład której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy.

(ISBnews)