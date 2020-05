Rośnie zagraniczny zaciąg lekarzy w Niemczech. To wciąż za mało

Źródło: PAP

Liczba zarejestrowanych w niemieckich izbach lekarskich praktykujących lekarzy wzrosła w 2019 roku o blisko 10 tysięcy, do łącznie 402 tysięcy, ale to wciąż za mało w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - poinformowała w piątek Federalna Izba Lekarska w Berlinie.