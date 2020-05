SoftBlue ma umowę z PWPW na przeprowadzenie wspólnych projektów B+R



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - SoftBlue podpisało umowę o poufności z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW), podała spółka. Przedmiotem jest przeprowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i na ich podstawie wdrożenie rozwiązań związanych z aktualną kondycją społeczno-zdrowotną kraju. Ze względu na poufny charakter umowy o dalszych etapach współpracy spółka poinformuje w późniejszym terminie.

"Miło mi poinformować, że zawarliśmy współpracę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, która jest jedną z największych instytucji finansowych na polskim rynku. Podobnie jak my, PWPW angażuje się w wiele inicjatyw naukowych. Liczę, że nasza wspólna praca, której celem jest przeprowadzenie projektów B+R i na ich podstawie wdrożenie rozwiązań związanych z aktualną kondycją społeczno-zdrowotną kraju, przyniesie korzyść nie tylko nam, ale przede wszystkim społeczeństwu" - powiedział prezes SoftBlue Michał Kierul, cytowany w komunikacie.

W ramach zawartego kontaktu, na czas trwania umowy, spółki zobowiązały się do wzajemnej wymiany informacji, materiałów i dokumentów. SoftBlue ma nadzieję, że połączenie sił z PWPW i wspólna praca wpłyną na zbudowanie nowych relacji biznesowych.

"Współpracowaliśmy już z wieloma instytucjami państwowymi, a także prywatnymi podmiotami, zarówno z rynku rodzimego, jak i zagranicznego. Naszym celem jest ciągły rozwój w tym obszarze i zdobywanie nowych kontaktów. Wierzymy, że takie umowy jak ta z PWPW w dużej mierze nam to umożliwią" - podkreślił Kierul.

SoftBlue powstało w 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)