Bruksela przedstawi jutro plan ratowania europejskich gospodarek przed recesją wraz ze zrewidowanym projektem budżetu UE na lata 2021–2027. Mocnym wsparciem dla planu naprawczego jest inicjatywa Angeli Merkel i Emmanuela Macrona, którzy w zeszłym tygodniu zaproponowali, by do najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa krajów trafiło 500 mld euro wsparcia. Pieniądze mają pochodzić z zadłużenia całej Unii.

Do kogo ta pomoc trafi? Po ostatnich prognozach Komisji Europejskiej widać wyraźnie, które gospodarki unijne najgorzej przechorowują koronawirusa. Epidemia najsilniej dotknęła Włochy czy Hiszpanię w sensie medycznym, a także gospodarczym. Widać to choćby po głębokości przewidywanej recesji. PKB mocno spadnie też w Grecji czy we Francji. To zaś pociągnie za sobą wysokie, nawet dwucyfrowe deficyty i bezrobocie.

