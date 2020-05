Grupa WP nadal zainteresowana przejęciami, ale głównie w segmencie e-commerce



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Grupa WP nadal jest zainteresowana akwizycjami w Polsce i w regionie, ale przede wszystkim w segmencie e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski.

"Nie zawieszamy naszej działalności akwizycyjnej. Nie spodziewałbym się, abyśmy zrobili jakąś bardzo dużą akwizycję, raczej mówimy tutaj o akwizycjach małych i średnich i raczej mówimy o akwizycjach w segmencie e-commerce" - powiedział prezes Świderski podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka przygląda się cały czas zagranicy, pomimo pandemii. "Patrzmy na region i koronawirus tutaj nic nie zmienił, ale jesteśmy, oczywiście, bardziej ostrożni niż do tej pory" - podkreślił.

Wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka zwróciła uwagę, że sytuacja finansowa pod względem dostępności gotówki i zadłużenia jest bardzo dobra.

"Na koniec ubiegłego roku mieliśmy około 100 mln zł dostępnych środków i ok. 300 mln zł długu. W tej chwili na dzień dzisiejszy mamy 130 mln zł, a na koniec I kw. było to ok. 120 mln zł dostępnych środków na kontach" - dodała Bujniewicz podczas wideokonferencji.

Jej zdaniem, obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ma realny pozytywny wpływ na zadłużenie spółki.

"Obniżenie o 1 punkt bazowy stopy procentowej to przy naszym zadłużeniu oznacza 3 mln zł potencjalnego wpływu. Z drugiej strony mamy negatywny wpływ kursu walutowego, gdyż wynajmujemy powierzchnie biurowe, a umowy są denominowane w euro" - dodała wiceprezes.

Całość zadłużenia Grupy WP denominowana jest w polskich złotych i oparta jest o zmienną stopę procentową WIBOR.

Zdaniem Świderskiego, ze względu na przewidywanie ekspertów dotyczące ewentualnego powrotu jesienią pandemii trudno obecnie prognozować sytuację w skali całego roku.

"Jeżeli jest tak jak widzimy, że od Świąt Wielkanocnych jest coraz lepiej w polskiej gospodarce, to ten wpływ na cały rok może nie być zbyt wysoki. Ale za wcześnie jeszcze, aby na podstawie I kw. odpowiedzieć, jak będzie cały rok i może to nie dotyczyć wszystkich segmentów naszej działalności jak np. Wakacji.pl" - dodał prezes.

Według niego, dopóki będą obowiązywać obostrzenia dotyczące kwarantanny dla przyjezdnych turystów w większości krajów trudno prognozować.

"Od dwóch tygodni widzimy pewne zainteresowanie wycieczkami zagranicznymi, ale ich ilość na razie jest bardzo mała. Z kolei Nocowanie.pl i eHoliday.pl będą beneficjentem bardzo dużego zainteresowania turystyką krajową" - dodał Świderski.

W raporcie za I kw. zarząd sygnalizował, że istnieje prawdopodobieństwo, iż zagraniczny ruch turystyczny ponownie rozpocznie się w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku, jednak poziom generowanych przychodów będzie o kilkadziesiąt procent niższy niż w poprzednim roku.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)