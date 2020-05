"Naftoserwis z Grupy PERN wykonał dla Grupy Lotos diagnostykę rurociągu oleju opałowego o długości 9 km" - przekazał PERN we wtorkowym komunikacie. Spółka zaznaczyła, że "kilka dni wcześniej Grupa Lotos wybrała w postępowaniu przetargowym ofertę Naftoserwis na badanie kolejnego 9-kilometrowego odcinka rurociągu".

PERN podkreślił, że Naftoserwis w ramach zrealizowanego już zlecenia dla Grupy Lotos wyczyścił rurociąg tłokiem, zbadał jego geometrię wewnętrzną, grubość ścian magistrali i przeprowadził jej inwentaryzację przestrzenną. "To ostatnie badanie Naftoserwis zrealizował tłokiem inteligentnym, wykorzystującym technologię ultradźwięków" - wyjaśniła spółka.

Naftoserwis to specjalistyczny podmiot z grupy kapitałowej PERN, który specjalizuje się m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów, w tym ropy naftowej i paliw, przy wykorzystaniu tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek czy korozji. W 2019 r. spółka wprowadziła do swej oferty wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową - wcześniej spółka świadczyła usługi czyszczenia jedynie zbiorników na paliwa.

W lutym PERN informował, iż Naftoserwis oraz amerykańska firma Q-Inline zakończyły badania stanu rurociągów paliwowych na Tajwanie - były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan. Wcześniej spółka z Grupy PERN przeprowadzała badania rurociągów m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

W 2019 r. Naftoserwis został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów, która powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. PPSA organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftoserwis, to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. (PAP)