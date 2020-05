Zmieniając liczbę członków zarządu Telewizji Polskiej z trzech na czterech, Rada Mediów Narodowych zignorowała umieszczony w statucie spółki par. 13, który przewiduje, że zarząd liczy od jednej do trzech osób. A precyzyjniej rzecz ujmując, RMN podjęła uchwałę o wprowadzeniu zarządu czteroosobowego, do czego nie ma uprawnień. Rada może obsadzać stanowiska we władzach mediów publicznych, ale nie ma prerogatyw do zmiany ich statutów.

Na tak stworzone miejsce w zarządzie telewizji RMN kolejną uchwałą wybrała Jacka Kurskiego. Obie uchwały przyjęto w ostatni piątek. Głosowało za nimi troje członków RMN z Prawa i Sprawiedliwości, którzy w pięcioosobowej radzie stanowią większość. – Ministerstwo Kultury nie było włączone w proces wyboru czwartego członka zarządu telewizji przez Radę Mediów Narodowych – wyjaśnia wiceminister Paweł Lewandowski. Resort sprawuje funkcje właścicielskie wobec tej spółki Skarbu Państwa i stanowi walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Treść całego artykułu można przeczytać w środowym wydaniu DGP.