Ciech miał 39,68 mln zł zysku netto, 63,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Ciech odnotował 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 61,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,33 mln zł wobec 83,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 854,38 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 952,71 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej grupy Ciech za I kw. 2020 r. wyniosły 854 381 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody zmniejszyły się o 98 324 tys. zł. Spadek ten wynikał głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży sody w efekcie hibernacji zakładu w Rumunii. Na poziom przychodów w segmencie organicznym negatywnie wpłynęły ograniczenia w handlu w związku z epidemią COVID-19. Zamknięcie centrów handlowych oraz sklepów meblarskich w Polsce i Europie Zachodniej znacząco obniżyło popyt na meble i materace, a w efekcie na piankę poliuretanową" - czytamy w raporcie.

Rentowność EBIT za pierwszy kwartał 2020 roku wyniosła 7,4% (przed rokiem 8,8%), a rentowność EBITDA 17% (przed rokiem 16,8%). Rentowność EBIT bez zdarzeń jednorazowych za pierwszy kwartał 2020 roku wyniosła 7,1% (przed rokiem 8,7%), a rentowność EBITDA bez zdarzeń jednorazowych 16,6% (przed rokiem 16,7%), podano także.

"Skonsolidowany wynik netto za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł 39 421 tys. zł (z czego 39 675 tys. zł to zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej oraz -254 tys. zł to strata udziałów niekontrolujących). Niższy poziom wyniku netto w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wynika głównie z niższych wyników na podstawowej działalności, ujemnych wycen instrumentów finansowych oraz wyższych obciążeń podatkowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 36,98 mln zł wobec 6,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)