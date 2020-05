Immofinanz miał 37,6 mln euro straty netto, 1,5 mln euro straty EBIT w I kw.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 37,6 mln euro skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 30,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Przychody z najmu i wynik z zarządzania aktywami wzrosły odpowiednio o 13,4% i 18,1% r/r. FFO 1 (przed opodatkowaniem) wzrosło o 3,6% do 29,1 mln euro. FFO 1 na akcję wzrosło o 11,5% do 0,29 euro. Negatywne efekty wyceny doprowadziły do straty netto 37,6 mln euro" - czytamy w komunikacie.

"Strata 45 mln euro na przeszacowaniu inwestycji pracujących [standing investments] i wartości firmy [goodwill] odzwierciedla niekorzystny wpływ pandemii Covid-19" - dodano.

Strata operacyjna wyniosła 1,5 mln euro wobec 43,9 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 74 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 65,2 mln euro rok wcześniej. Wynik na zarządzaniu aktywami wyniósł 59,5 mln euro vs 50,4 mln euro.

W Polsce spółka posiada 20,4% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 25 obiektów a ich łączna wartość księgowa wynosi 1 034 mln euro. Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (24,4% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 13 obiektów handlowych (17,2% łącznego portfela obiektów handlowych). Poziom wynajęcia całego portfela na dzień 30 marca 2020 utrzymuje się na wysokim poziomie 97,5%. W całej grupie to 96,4%, podano także.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

