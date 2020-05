Zaznaczył, że opracowane zostaną specjalne procedury sanitarne, dotyczące wchodzenia na stadion, przemieszczania się i pobytu na meczu.

"Będzie możliwy powrót kibiców w odpowiednich protokołach, w odpowiednich procedurach. Rozmawialiśmy, żeby to było jak najszybciej i to jak najszybciej Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19 czerwca, żeby można było przygotować wszystko odpowiednie zasady, procedury, […], żeby na stadionie mogło być do 25 proc. pojemności stadionu" - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji.

Nie będzie możliwości przyjazdu grup zorganizowanych na mecze. Bilety będą do zakupienia jedynie online.

Jednocześnie jutro ruszają treningi ekstraligi żużlowej, będzie też możliwość organizowania współzawodnictwa sportowego na otwartej przestrzeni do 150 osób.

Od 6 czerwca otwarte będą też baseny, siłownie i kluby fitness.

>>> Czytaj też: Europa się otwiera, Szwedzi zostają w tyle. Kraj walczy z "dyskryminacją" w UE