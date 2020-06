Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Elektrociepłownie należące do Taurona Polskiej Energii dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła dla 800 tys. mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego w okresie od września 2019 r. do maja 2020 r., podała spółka.

"Utrzymujące się niskie temperatury powietrza wciąż nie pozwalają na rezygnację z ogrzewania mieszkań. Ponadto pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób spędza więcej czasu w domach. Z tych względów okres grzewczy trwa tym razem wyjątkowo długo" - czytamy w komunikacie.

"Do terminu zakończenia sezonu grzewczego podchodzimy elastycznie, dostosowując się do potrzeb naszych klientów. Obecnie nie stosujemy z góry określonego terminu zakończenia okresu grzewczego. Dostawy ciepła uruchomiane i wstrzymywane są w dowolnym terminie, na wniosek klienta - spółdzielni lub zarządcy. W tak zwanym okresie przejściowym, wiosną i jesienią, dostawy ciepła reguluje automatyka pogodowa, umożliwiająca włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła do budynku - w zależności od temperatury zewnętrznej - powiedziała rzeczniczka prasowa Taurona Ciepło Małgorzata Kuś, cytowana w komunikacie.

Pod koniec maja 50% mieszkańców zdecydowało się wyłączyć kaloryfery, podano także.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych, wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi 1 170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi 2 000 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie Tauron Ciepło wynosi około 1 000 km. Spółka obsługuje łącznie około 3 300 klientów - spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych itp.

W Grupie Tauron ciepło produkują nie tylko elektrociepłownie, ale też elektrownie. Elektrownia Stalowa Wola jest głównym dostawcą ciepła dla Stalowej Woli i Niska, Elektrownia Jaworzno III produkuje je dla mieszkańców Jaworzna, a zakład w Łagiszy ogrzewa konurbację śląsko-zagłębiowską.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)