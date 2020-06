Sasin: Jesteśmy zdeterminowani, by uratować PLL LOT

Źródło: PAP

Jeśli będzie trzeba, to "będziemy również wspierać PLL LOT zewnętrznymi zastrzykami pieniędzy"źródło: ShutterStock

Jesteśmy zdeterminowani, by LOT uratować, tak jak zdeterminowane są rządy innych krajów, by ratować swoje linie lotnicze - mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że jeśli będzie trzeba, to "będziemy również wspierać PLL LOT zewnętrznymi zastrzykami pieniędzy".