CPK rozpoczął dialog konkurencyjny z portami Incheon w Seulu i Narita w Tokio



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozpoczęła w tym tygodniu rozmowy w ramach dialogu konkurencyjnego z lotniskami: Incheon w Seulu i Narita w Tokio w celu wyboru doradcy strategicznego CPK, poinformowała spółka.

"We wtorek i środę odbywa się pierwsza runda rozmów w ramach dialogu konkurencyjnego z portami lotniczymi: Incheon w Seulu i Narita w Tokio. Doradca strategiczny ma zapewnić CPK dodatkową wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania dużymi lotniskami przesiadkowymi, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania" - czytamy w komunikacie.

"Ponieważ Polska nie realizowała dotychczas inwestycji o tej skali, spółka CPK postanowiła skorzystać z doświadczeń międzynarodowych, angażując do projektu kompetencje i zasoby zarządców najlepiej zorganizowanych lotnisk świata" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Porty lotnicze Incheon i Narita mają bogate doświadczenie w działalności doradczej w różnych częściach świata. Spółka zarządzająca portem w Seulu współuczestniczyła w realizacji inwestycji lotniskowych w ponad 20 miejscach świata, m.in. w Turcji, Indonezji i Kuwejcie. Przedstawiciele lotniska w Tokio brali udział w projektach tego typu m.in. w Tajlandii, Wietnamie i na Filipinach, podkreśla CPK.

"Do roli doradcy strategicznego CPK poszukujemy zarządcy globalnego hubu z doświadczeniem w projektach międzynarodowych związanych z planowaniem, budową i zarządzaniem dużym lotniskiem przesiadkowym, również w zakresie transportu cargo" - skomentował prezes CPK Mikołaj Wild.

Wybór doradcy strategicznego to jeden z kamieni milowych w realizacji CPK. Zakończenie postępowania nastąpi w tym roku. Umowa zostanie podpisana na okres do trzech lat, ponieważ dotyczy etapów planowania i projektowania inwestycji lotniskowej, przypomniano w materiale.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

(ISBnews)