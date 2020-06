"To bardzo ważna informacja dla całej naszej grupy. W związku z toczącą się restrukturyzacją konieczne było wykonanie ciężkiej pracy przez wszystkie zaangażowane strony, za co chciałem podziękować. Mam poczucie, że zbudowaliśmy zaufanie pomiędzy spółką a instytucjami finansującymi. To pozwoli nam się w pełni skupić na naszym biznesie i dalszym poprawianiu wyników sprzedażowych" - powiedział członek zarządu Libet Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie.



W myśl nowego porozumienia i dzięki dobrej bieżącej sytuacji finansowej spółki spłata rat kapitałowych rozpoczyna się od 1 lipca br., wskazano również.



W najbliższych kwartałach tempo rozwoju branży budowlanej w związku z epidemią koronawirusa może się obniżyć, jednak przedstawiciele grupy z umiarkowanym optymizmem patrzą w przyszłość.



"Koniunktury na rynku budowlanym nie da się zatrzymać z dnia na dzień, stąd jako branża powinniśmy relatywnie dobrze sobie poradzić z ogólnym kryzysem spowodowanym pandemią. Zdarzenia ostatnich miesięcy w gospodarce nie były spowodowane elementami ekonomicznymi, a jednym zewnętrznym czynnikiem. Stąd moja wiara, iż sektor, który co do zasady jest ostrożny i zawsze planuje długoterminowo, poradzi sobie z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy" - podsumował Gronostaj.



Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)