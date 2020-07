"Przedmiotem przymusowego wykupu jest 739 167 akcji zwykłych, na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, tj. łącznie uprawniających do 739 167 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiące około 2,03% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do około 2,03% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.



Podmiotem nabywającym wszystkie akcje objęte przymusowym wykupem jest AAW III, podmiot zależny od MCI.PrivateVentures FIZ.



Dzień wykupu został ustalony na 7 lipca 2020 r.



Na dzień ogłoszenia przymusowego wykupu MCI.PrivateVentures FIZ posiada bezpośrednio ok. 1,67% akcji ATM, a jego podmioty zależne posiadają odpowiednio: AAW III - ok. 83,09% akcji, AAW X - ok. 13,21% akcji.



W związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji ATM, zarząd giełdy zawiesił obrót akcjami tej spółki od 2 lipca 2020 r., podała GPW.



W połowie czerwca ATM podał, że jego większościowy akcjonariusz AAW III rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę i zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji z obrotu na giełdzie.



ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)