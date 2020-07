Współpraca spółek to przykład synergii i możliwości, jakie gwarantuje szeroki rynek połączonych branż rafineryjno-petrochemicznej oraz energetycznej, zaznaczył koncern.



Spółki przystąpiły do współpracy przy realizacji zamówienia, które obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW, w terminalach paliwowych w: Ostrowie Wielkopolskim, Żurawicy, Sokółce, a także w zakładzie produkcyjnym w Płocku, zakładzie produkcyjnym w Trzebini oraz we włocławskim Anwilu, podkreślono.



Kolejnym zamówieniem, które zrealizują Orlen Projekt i Energa Invest, będzie m.in. sporządzenie kosztorysu dla budowy nowego zbiornika retencyjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów zabezpieczeń technicznych na terenie zakładów PTA we Włocławku i terminalu paliwowego w Świnoujściu, z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego, zapowiedziano również.



"Działamy z Energą Invest w ramach jednej grupy kapitałowej. Współpraca, którą podjęliśmy, umożliwia wzajemne wykorzystanie potencjału oraz kompetencji obu firm, a co za tym idzie rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Doskonała znajomość branż, w których funkcjonujemy, a także ugruntowana pozycja na rynku, są gwarancją wykonywania zadań na najwyższym poziomie" - powiedział prezes Orlen Projekt Marcin Kasza, cytowany w komunikacie.



"Działalność biznesowa obu spółek jest realizowana w podobnych zakresach kompetencyjnych - opiera się na zadaniach projektowych, miedzy innymi w szeroko rozumianym obszarze energetyki. Zainicjowana współpraca pozwoli nam szukać synergii, która przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju każdej ze spółek i przyniesie korzyści całej Grupie Orlen" - dodał prezes Energa Invest Marek Konieczny.



Orlen Projekt z Grupy Orlen świadczy pełen zakres usług inżynierskich w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, w tym przygotowywanie dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach procesu inwestycyjnego, a także zakupy dóbr inwestycyjnych oraz budowanie i uruchamianie inwestycji.



Energa Invest, która od kwietnia tego roku jest częścią Grupy Orlen, jest jedną z największych w Polsce firm projektowych w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej, źródeł kogeneracyjnych, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji. Płocki oddział spółki od 1 czerwca mieści się w budynku należącym do Orlen Projekt, co korzystnie wpływa na rozwijanie współpracy i poprawę efektywności biznesowej spółek, podsumował Orlen.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)