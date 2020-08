"Mamy ambicję stać się największym marketplace energetycznym w Europie i w oparciu o infrastrukturę Redlogger rozwijać platformę konkurencyjną do Autobidder Tesli. Dzisiaj SunRoof rośnie w tak błyskawicznym tempie, że inwestycja w nowe technologie, spełniające nasze oczekiwania i potrzeby, zaoszczędza nam czas oraz zasoby, które musielibyśmy przeznaczyć na tworzenie systemu od zera. Przez to przyspieszamy wprowadzenie unikatowych rozwiązań do zarządzania prądem od około 6 miesięcy do roku" - powiedział prezes SunRoof Lech Kaniuk, cytowany w komunikacie.

Część transakcji przejęcia była gotówkowa, a część została uregulowana w udziałach w SunRoof.

"Cieszymy się, że partnerzy z Redlogger uzupełnią nasze kompetencje w zespole i jednoczymy siły, aby digitalizować rynek energetyki oraz upowszechniać korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Nie wykluczamy tym samym kolejnych akwizycji w tym obszarze działalności" - dodał Kaniuk.

Redlogger (Renewable Energy Data Logger) to system wraz z aplikacją, który rejestruje ilość wyprodukowanej i zużytej "zielonej" energii. Jednocześnie raportuje on i certyfikuje prąd do Szwedzkiej Agencji Energetycznej, co jest podstawą do uzyskania zapłaty za przekazaną do sieci nadwyżkę. Dotychczas z Redlogger mogli korzystać tylko szwedzcy posiadacze instalacji solarnych, ale teraz będzie on dostępny w każdym kraju, w którym działa firma SunRoof. Jego potencjał zostanie także wykorzystany do rozwoju platformy cyfrowej na dwóch płaszczyznach - w domu klienta i "marketplace" dla energii słonecznej.

SunRoof tworzy dachy solarne 2w1 i fasady, które produkują ekologiczną energię elektryczną bez instalowania tradycyjnych paneli fotowoltaicznych.

(ISBnews)