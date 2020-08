"Co tyczy się wszystkich rynków, w czerwcu i do połowy lipca liczba zamówień była relatywnie większa, w lipcu było nawet więcej rok do roku, a potem zaczęło się to załamywać. Zamówień było mniej niż można było oczekiwać z perspektywy czerwca i mniej niż się spodziewaliśmy. Czy zamówienia wrócą po wakacjach - trudno przewidzieć" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.



"W I półroczu najgorzej było na 'pozostałych' rynkach [sprzedaż -18,8% r/r] i tu nadal będzie ciężko. Najlepiej było w krajach WNP [-2,1% r/r], ale jest problem z rynkiem białoruskim, gdzie mogą być znaczące spadki w związku z sytuacją polityczną. Spółka na Białorusi normalnie funkcjonuje, ale zamówień wpływających jest mniej, bo duże zakłady strajkują. Na rynkach krajowym i UE największym problemem jest przesuwanie inwestycji w czasie i perspektywa nawrotu pandemii nie zapowiada, by sytuacja się odwróciła. Najbliższe miesiące nie będą dobre, jeśli będzie płasko - będziemy zadowoleni" - wymienił prezes, pytamy o perspektywy sprzedaży w II półroczu 2020.



W I półroczu sprzedaż w kraju i na rynkach UE spadła odpowiednio o 5,8% i 15,4%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Aplisensu sięgnęły 51,49 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 55,72 mln zł rok wcześniej.



Zarząd poinformował także, że nakłady inwestycyjne w I półroczu były niższe od zakładanych i wyniosły 2,5 mln zł.



"Na rynku jest mniej zamówień inwestycyjnych i my także mniej inwestujemy, przesuwamy inwestycje na przyszłość. W I półroczu nakłady były mniejsze niż normalnie i mniejsze niż założone w strategii, zakładaliśmy 7,5 mln zł w całym br. W drugim półroczu nakłady inwestycyjne będą podobne jak w pierwszym" - powiedział Żurawski.



Poinformował także, że skup akcji za ok. 3 mln zł odbędzie się "pewnie na jesieni, wrzesień-październik, ale ta data nie została jeszcze ustalona".



Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)