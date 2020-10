"Roczne walne zgromadzenie spółki w dniu 5 października 2020 r. postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 27 312 967,83 euro za rok obrotowy 2019 zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,03 euro na akcję uprawnioną do otrzymania dywidendy, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek. Spółka posiada 54 mln akcji, z których 1 939 280 są w posiadaniu spółki jako akcje własne. (akcje własne nie są uprawnione do otrzymania dywidendy.) W związku z tym 52 060 720 akcji jest uprawnionych do otrzymania dywidendy, łączna kwota dywidendy do wypłaty akcjonariuszom wynosi 1 561 821,6 euro (co jest wynikiem 52 060 720 akcji pomnożonych przez 0,03 euro)" - czytamy w komunikacie.



Dywidenda będzie płatna w dniu 9 października 2020 r. (dzień wypłaty dywidendy). Z dniem 7 października 2020 r. akcje spółki będą przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Wiedniu i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ex dywidenda za rok obrotowy 2019 (dywidenda bez daty). Decydującym dniem otrzymania wypłaty dywidendy dla portfela inwestycyjnego jest 8 października 2020 r., podano również.



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.



(ISBnews)