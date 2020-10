"W ubiegłym roku sprzedaż zrealizowana przez Zakład Produkcji Zniczy i Świec stanowiła 34% całości zrealizowanej przez spółkę sprzedaży. Pomimo trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, cały czas robimy wszystko, aby zrealizować postawiony w tym roku cel sprzedażowy i jest on realny. Przypomnijmy, że rynek świecowy bardzo mocno ucierpiał w związku z wiosennym 'zamknięciem gospodarki'. To przełożyło się na znaczący spadek sprzedaży zniczy m.in. w okresie Wielkanocy. W przyszłym roku liczymy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży" - powiedział Matracki w rozmowie z ISBnews.



W lutym br. Polwax informował, że w ramach kontraktu na sprzedaż zniczy do sieci Biedronka szacowana wartość obrotów ze spółką JMP w 2020 roku wyniesie ok. 85 mln zł netto.



"Jesteśmy w połowie października i w połowie sezonu zniczowego, który na dobrą sprawę zaczyna się zawsze koło 15 września. Pierwsze sygnały z rynku są nader optymistyczne. Jednak sytuacja zmienia się tak dynamicznie, że nikt z nas nie wie, jakie praktyczne znaczenie dla ruchu na cmentarzach będzie miała objęcia blisko 70% kraju 'czerwoną strefą', w której obowiązują bardzo daleko idące obostrzenia. Nadal nie wiemy też, czy i w jakim zakresie ulegną zmianie warunki odwiedzin na cmentarzach. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i rozwagę - sami od wielu dni apelujemy, aby wizyty na grobach bliskich rozłożyć na najbliższe tygodnie, unikając w ten sposób zarówno kłopotów z zaparkowaniem, jak i znanych z minionych lat tłumów" - dodał Matracki.



W jego ocenie, polski rynek jest bardzo specyficzny i unikatowy na tle innych państw europejskich. Wielkość sprzedaży świec i zniczy w znacznej mierze jest dyktowana tradycją. Dlatego spółka nie spodziewa się radykalnych zmian w perspektywie kilku najbliższych lat.



Zgodnie ze strategią spółki na lata 2020-2022, rośnie także udział produktów dla przemysłu w ogólnych przychodach spółki.



"W pierwszym półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży wyrobów dla przemysłu stanowiły 54,5% przychodów całej spółki i 56,2% przychodów obu Zakładów Produkcji Parafin. W ubiegłym roku ten udział wyniósł 52,6%, a rok wcześniej 33,4%" - poinformował dyrektor handlowy.



Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,55 mln zł w 2019 r.



Piotr Apanowicz



(ISBnews)