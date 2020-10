Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - 7Levels dokonał przydziału 50 235 akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 50 235 zł, w cenie emisyjnej 32 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość kwoty pozyskanej z emisji wyniosła 1 607 520 zł brutto. Zdobyte fundusze zostaną przekazane m.in. na zwiększenie zespołu odpowiadającego za rozwój kolejnego autorskiego tytułu oraz poszerzenie działalności wydawniczej.

"Wyniki napawają nas optymizmem - inwestorzy wsparli nas funduszami, które pozwolą na realizację naszych planów związanych z wynikami emisji akcji serii D. Niezwłocznie podjęliśmy czynności związane z rejestracją akcji i dopuszczeniem ich do obrotu na giełdzie NewConnect" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie zespołu tworzącego najnowszą grę 7Levels. Prototyp gry został zaprezentowany wybranym wydawcom i już na bieżącym etapie zebrał pozytywne oceny. Tytuł ma do zaoferowania graczom rozbudowaną

opowieść, zróżnicowane zadania, nietuzinkowe zagadki logiczne oraz walkę z wymagającymi przeciwnikami. Gra przeznaczona będzie dla nieco starszego odbiorcy niż dotychczasowe produkcje i będzie przedstawiona w charakterystycznym dla spółki widoku 2,5D, podano również.

"Produkcja naszego najnowszego tytułu potrwa co najmniej do przełomu 2021 i 2022 roku, i w zależności od etapu, pracuje nad nią od kilku do kilkunastu osób. Pragniemy powiększyć zespół o co najmniej kilku specjalistów, zasilając zarówno zespoły grafików, developerów, jak

i designerów. Zarazem kontynuujemy pracę nad projektem GameINN, który wg naszych szacunków przyspieszy pracę nad przyszłymi projektami od 10 do nawet ponad 20%. Ostateczny finisz projektu szacujemy na wrzesień 2022 roku" - dodał Król.

Ostatni kwartał 2020 stanowi okres premier w sektorze gier i nie inaczej będzie w przypadku 7Levels. Do końca roku spółka planuje minimum dwie premiery na Nintendo Switch oraz nie wyklucza debiutu gry Jet Kave Adventure na nowych platformach, zaznaczono.

"Pracujemy nad dwiema premierami, które mają zadebiutować jeszcze w tym roku na konsoli Nintendo Switch, a także nad portem Jet Kave Adventure na komputery osobiste i konsole Xbox" - podsumował wiceprezes

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews/ISBtech)