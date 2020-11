Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 6,11 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,78 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 14,82 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 105,96 mln zł w porównaniu z 37,03 mln zł rok wcześniej.



"Po III kwartałach 2020 grupa BoomBit wypracowała 106 mln zł przychodów ze sprzedaży (więcej niż w 2018 i 2019 roku łącznie), 22,2 mln zł zysku EBITDA oraz 10,4 mln zł zysku netto. Nakłady na user acquisition wyniosły w tym okresie 52 mln zł. W samym III kw. 2020 przychody grupy wyniosły 35,8 mln zł, zysk EBITDA 6,1 mln zł, zysk netto 2 mln zł, a nakłady na user acquisition 16,8 mln zł. Łącznie w III kwartałach 2020 gry hyper-casual odpowiadały za niecałe 70% przychodów grupy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Na koniec października łączne przychody grupy przekroczyły poziom 118 mln zł, a łączna liczba pobrań wszystkich gier grupy BoomBit wyniosła ponad 178 mln, podano także.



"Według rankingu opublikowanego w październiku przez branżowy portal Apptopia.com - po III kwartałach 2020 BoomBit jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się twórców gier hyper-casual na świecie. Grupa BoomBit posiada obecnie w portfolio kilkanaście gier hyper-casual, dla których aktywnie prowadzi kampanie marketingowe, a najpopularniejsze z nich notują 500 tys. - milion pobrań miesięcznie nawet kilka miesięcy po wydaniu. Wyniki osiągane przez nasze gry mierzone liczbą pobrań i generowanymi przychodami potwierdzają, że decyzja o koncentracji na grach hyper-casual była doskonałym posunięciem strategicznym i jest dowodem naszych wysokich kompetencji w tym segmencie" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



Według niego, sukces w rankingach pobrań spowodował, że spółka stała się widoczna w branży jako liczący się na świecie wydawca wyspecjalizowany w grach hyper-casual.



"Wdrażamy ambitny plan rozwoju naszej pozycji w tym obszarze. Stworzyliśmy dział publishingu odpowiedzialny za rozwój współpracy z zewnętrznymi studiami specjalizującymi się w grach tego typu. Zaistnienie w świadomości zarówno topowych deweloperów gier hyper-casual, jak też zdolnych, młodych studiów z całego świata osiągamy dzięki pozyskaniu do zespołu BoomBit doświadczonych, światowych specjalistów. Dokonaliśmy również reorganizacji naszych zespołów deweloperskich oraz wewnętrznych procesów do cyklu produkcji gier hyper-casual - obecnie ponad 70% naszych zespołów produkcyjnych zaangażowanych jest w tworzenie gier hyper-casual. W efekcie tych działań, w najbliższym czasie zadebiutują kolejne gry tego gatunku, zarówno produkowane przez wewnętrzne zespoły, jak i zewnętrznych deweloperów z różnych części świata. Współpracujemy m.in. ze studiami z Australii, Brazylii, Indii, RPA, Turcji i Ukrainy, mającymi już w portfolio gry, które odniosły rynkowy sukces" - dodał Olejarz.



BoomBit regularnie wydaje także gry w wersjach na platformę Nintendo Switch - jeszcze w tym miesiącu na tę platformę wprowadzona zostanie hitowa gra "Ramp Car Jumping", podano także w materiale.



"Koncentracja na publikacji gier hyper-casual oznacza znaczne zwiększenie, względem zeszłego roku, ilości testowanych i wydawanych tytułów. W związku z tym, od początku II kw. 2020 intensywnie inwestujemy w rozwój obszarów user acquisition i business intelligence. Powiększyliśmy zespoły odpowiedzialne za prowadzenie kampanii UA, tworzenie kreacji marketingowych oraz narzędzi do analizy danych. Obecnie dysponujemy już zaawansowanymi narzędziami business intelligence, które pozwalają nam mierzyć jakość prowadzonych kampanii w wielu wymiarach w sposób bardzo dokładny. Rozwijamy też nasze modele uczenia maszynowego, aby maksymalizować wynik na prowadzonych kampaniach" - powiedział wiceprezes Hannibal Soares.



"Koncentracja zasobów wewnętrznych na tytułach hyper-casual, intensywny rozwój publishingu, współpraca z doświadczonymi światowymi deweloperami już dziś przekładają się na wzrost znaczenia BoomBit w branży gier hyper-casual. Ponoszone dziś nakłady powinny przełożyć się na wprowadzanie na rynek kolejnych atrakcyjnych tytułów i dalszy wzrost skali naszej działalności - podsumował Olejarz.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 5,03 mln zł wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej.



BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych oraz jedna z największych polskich spółek z branży. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play (F2P) na platformy iOS, Android oraz Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)