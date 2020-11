Zysk operacyjny wyniósł 9,77 mln zł wobec 4,85 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 17,62 mln zł wobec 11,2 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,53 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 65,92 mln zł rok wcześniej.



"W pierwszej połowie 2021 r. planujemy wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass - transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną. Linia wytwórcza, jedyna tego typu na świecie, została już zakontraktowana. Hala jest wyposażana w infrastrukturę przyłączeniową, urządzenia będą stopniowo uruchamiane. Wykonaliśmy też kilka instalacji pilotażowych w kraju i za granicą. Zdolność wykorzystania produktów na bazie Quantum Glass, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji, potwierdzili renomowani producenci stolarki otworowej, jak również koncerny szklarskie o globalnym zasięgu" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku spółka osiągnęła 6,1 mln zł sprzedaży zagranicznej, co oznacza wzrost rok do roku o 680%. W samym III kw. 2020 r. ML System sprzedał do partnerów spoza Polski produkty za 1,47 mln zł.



ML System podkreśla, że umacnia swoją pozycję w krajach Beneluksu. Firma poinformowała niedawno, że dostarczy kilkaset modułów typu szkło-szkło do kooperanta z Rotterdamu, który realizuje 73-metrowy budynek w Amsterdamie, w sąsiedztwie rzeki Amstel oraz mariny. Będzie to najwyższy wieżowiec mieszkalny o konstrukcji drewnianej w tym kraju. Innowacyjny budynek wyposażony będzie w moduły fotowoltaiczne wyprodukowane przez ML System o łącznej powierzchni 532 m2. ML System dostarczy ponadto moduły fotowoltaiczne typu full-black do partnera z Vancouver, w Kanadzie. To pierwsze zamówienie z tego rynku w historii firmy. Spółka liczy, że jej rozwiązania BIPV spotkają się z pozytywnym przyjęciem w Ameryce Północnej, podano także.



"Bieżący rok jest czasem rozwoju klasycznych instalacji fotowoltaicznych w kraju. Spodziewamy się dalszego systematycznego wzrostu w tym obszarze w kolejnych latach, wynikającego z podwyżek cen energii oraz planowanego wprowadzenia opłaty mocowej. Powyższe czynniki spowodują szybszy zwrot z instalacji klasycznych, bez względu na formę i wielkość systemów wsparcia. Rynek BIPV będzie z kolei napędzany nowymi zaostrzonymi kryteriami zawartymi w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawarte w nim wskaźniki dotyczące zapotrzebowania budynków na energię pierwotną będę niezwykle trudne do spełnienia bez powszechnego zastosowania systemów BIPV - fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem" - dodał Cycoń.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,56 mln zł wobec 3,86 mln zł zysku rok wcześniej.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)