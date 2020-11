"Chcemy płacić. Zarząd na pewno będzie rekomendował, mimo że do rozwoju są potrzebne inwestycje i są one realizowane" - powiedział Jędrzejowski podczas wideokonferencji prasowej. Zastrzegł, że o wypłacie zadecydują akcjonariusze.



W okresie I-III kw. 2020 r. spółka miała 44,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 5,24 mln zł wobec 4,74 mln zł zysku rok wcześniej.



W lipcu br. spółka wypłaciła 0,16 zł dywidendy na akcję. Rok wcześniej - 0,31 zł.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.



(ISBnews)