"W ramach strategii grupa planuje osiągnąć następujące cele do 2030 roku:



- wzrost wyniku operacyjnego EBITDA grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł;



- ponad 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, posiadanych przez grupę kapitałową Orlen;



- wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu grupy kapitałowej Orlen do ok. 25%;



- wzrost liczby stacji benzynowych należących do grupy kapitałowej Orlen do ponad 3 500 oraz liczby stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych do ponad 1000;



- redukcja emisji CO2 o 20% w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach oraz CO2/MWh o 33% w segmencie energetyki, a w 2050 roku osiągnięcie neutralności emisyjnej;



- ponad 30 mld zł inwestycji na zrównoważony rozwój;



- wypłata dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na jedną akcję;



- dwucyfrowy wskaźnik ROCE grupy kapitałowej Orlen począwszy od roku 2025. Elementem strategii spółki są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju do 2030 roku w wysokości 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisje CO2. Celem tych inwestycji jest:



- dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej,



- rozwój energetyki odnawialnej,



- rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach,



- rozwój w obszarze recyklingu,



- budowa pozycji w paliwach alternatywnych: elektromobilność, wodór, CNG/LNG" - czytamy w komunikacie.



Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł. Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł , podano również.



PKN Orlen planuje aktywnie zarządzać portfelem inwestycji, przeznaczając największą część nakładów na projekty mające największy wpływ na strategiczny rozwój spółki, zaznaczono.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)