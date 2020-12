Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Analitycy Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczną prognozę cen miedzi do 9 500 USD/t z 7 500 USD/t poprzednio, podała instytucja. Zdaniem analityków, w I połowie 2022 r. cena miedzi może zbliżyć się do rekordowej wartości z 2011 r., tj. 10 170 USD/t.

"Jesteśmy przekonani, że do zrównoważenia silnego, cyklicznego popytu potrzebna jest znacząco wyższa cena miedzi. W związku z tym podnosimy naszą 12-miesięczną prognozę ceny do 9 500 USD/t (wobec 7 500 USD/t wcześniej) i spodziewamy się obecnie podtrzymania wysokich średnich cen zarówno w 2021 r. (średnio 8 625 USD/t), jak i w 2022 r. (9 175 USD/t)" - czytamy w raporcie.

Analitycy uważają za wysoce prawdopodobne, że w I poł. 2022 r. cena miedzi może sięgać nawet rekordowych poziomów odnotowanych w 2011 r., tj. 10 170 USD/t.

"Wyższe ceny ostatecznie powinny pomóc wstrzymać silny popyt i zmniejszyć płynność rynku, ale wymaga to najpierw utrzymania mocnych wzrostów przez cały 2021 i 2022 r." - czytamy dalej.

(ISBnews)