Wiceszefowa MRPiT zapowiedziała też, że działająca od piątku infolinia MRPiT ws. wsparcia dla firm, które chcą - mimo restrykcji - otwierać działalność, będzie czynna cały tydzień.

Semeniuk wskazała, że w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, która została uruchomiona 15 stycznia, złożono ponad 6 tys. wniosków od przedsiębiorców, na prawie 1 mld zł "Dzisiaj do południa na konta przedsiębiorców wpłynęło ok. 109 mln zł" - powiedziała.

Wiceminister odniosła się też do pomocy dla firm z Tarczy Branżowej, której koszt resort szacuje na ok. 4,5 mld zł miesięcznie. "Do tej pory ponad 13 tys. przedsiębiorców skorzystało z instrumentu dopłat do kosztów pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie lub umowę o pracę" - wskazała. Z kolei w ramach tzw. małej bezzwrotnej dotacji do 5 tys. zł wnioski zgłosiło już prawie 80 tys. przedsiębiorstw.

Semeniuk przypomniała o zapowiedzianym rozszerzeniu Tarczy Branżowej na grudzień i styczeń. "Jutro Rada Ministrów zajmie się rozporządzeniem w tej sprawie. Przewidujemy, że tzw. mała dotacja również będzie przez te dwa miesiące kontynuowana. W sumie to jest dodatkowe 7 mld zł w ramach wsparcia z tarczy branżowej przez te dwa miesiące" - zaznaczyła.

Wiceszefowa MRPiT - pytana o efekt rozmów z przedsiębiorcami za pośrednictwem uruchomionych w piątek przez MRPiT oraz PFR infolinii skierowanych do firm, które chcą otwierać działalność mimo restrykcji - odpowiedziała, że "skontaktowano się z ponad 100 przedsiębiorcami". "Były to najczęściej mikrofirmy, jednoosobowe działalności gospodarcze. Niektóre z nich kwalifikują się do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Tarczy Branżowej.

Według Semeniuk infolinia będzie czynna do piątku. Na podstawie tematów, które zostaną zgłoszone za jej pośrednictwem resort ma opracować "raport pokonsultacyjny". "Mam nadzieję, że również przysłuży się do tworzenia, być może, dodatkowych instrumentów wsparcia" - powiedziała. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/