"Wykonawcę Ostrołęki C poznamy niebawem, w przeciągu paru miesięcy" - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach konferencji prasowej.

Podkreślił również, że bez względu na opinie przedstawicieli związków zawodowych, nie ma mowy o powrocie do zasilania przyszłej elektrowni węglem kamiennym.

Pod koniec ub.r. Orlen podał, że pozyskał partnera do realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Ostrołęce, którym zostanie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Podpisana trójstronna umowa gwarantuje PKN Orlen i Enerdze wiodącą pozycję w projekcie, z łącznym pakietem udziałowym na poziomie 51%, zaś PGNiG obejmie 49% udziałów. Jednocześnie PKN Orlen i PGNiG zawarły aneks do umowy z 2016 r., który gwarantuje stabilne dostawy gazu do końca 2027 r. dla instalacji produkcyjnych Grupy Orlen w Polsce, w tym do elektrowni w Ostrołęce.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)