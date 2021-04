Marc Bernegger jest członkiem zarządu Crypto Finance AG oraz wiceprezesem Crypto Broker AG. Na fintechowym rynku inwestycyjnym Marc jest aktywny od 2010 roku, a swego czasu został przez przedstawicieli Światowego Forum Ekonomicznego okrzyknięty jako „Global Technology Pioneer”.

Marc to inwestor doskonale pamiętający czasy, gdy bitcoin kosztował... 30 dolarów, a on już wtedy dostrzegał drzemiący w nim potencjał. Jednak powodem, dla którego warto posłuchać tego, co ma on do powiedzenia, jest nie tylko fakt, że najpopularniejsza cyfrowa waluta - bitcoin - tylko od początku bieżącego roku podwoiła swoją wartość, a Tesla zapowiedziała niedawno, że będzie przyjmować płatności za swoje auta właśnie w bitcoinach.

Głównym powodem jest wyjątkowa umiejętność naszego gościa - przystępne objaśnianie bardzo skomplikowanych procesów, jakie zachodzą na rynku walut niefizycznych, opartych na technologii blockchain.

To dosyć istotny obszar dyskusyjny, biorąc pod uwagę, że obecnie toczy się wiele sporów o to, czy kryptowaluty to kolejna bańka spekulacyjna rosnąca w grupie tzw. "aktywów bez wartości" czy nieunikniona rewolucja w podejściu do pieniądza i jego zastosowania w internecie.

Jedno jest pewne - zmiany zachodzące w międzynarodowym systemie finansowym powodują, że obok kryptowalut nie można przejść obojętnie. Zresztą, nie pozwoli wam na to nasz gość wiosennej edycji Impact - Marc Barnegger.

A czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

