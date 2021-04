"Miniony kwartał był bardzo dobrym okresem w działalności Carbon Studio. Udało nam się wypracować o 93% wyższy wynik szacunkowych przychodów netto w porównaniu do tego okresu z ubiegłego roku. Tym samym, realizujemy, zgodnie z założeniami, strategię oraz ambitny plan rozwoju spółki. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w projekty przekłada się na coraz większe zainteresowanie graczy naszymi tytułami. W minionym czasie sprzedaż 'The Wizards Dark Times' na platformach PC VR - Oculus Rift, Valve Index i HTC Vive była dla nas bardzo satysfakcjonująca. Liczymy, że przenośna wersja VR-owa również odniesie sukces komercyjny" - powiedziała członkini zarządu Carbon Studio Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.

6 maja br. Carbon Studio udostępni w nowej odsłonie swój autorski tytuł "Dark Times" z serii "The Wizards" na Oculus Quest i Oculus Quest 2. Przygodowa gra akcji wyróżnia się intuicyjną i immersyjną mechaniką. Gracz podczas rozgrywki przeniesie się w czasie oraz pozna magiczny świat zaklęcia czarodziejów z krainy Meliora, podano również.

"Obecnie intensyfikujemy działania marketingowe, związane z promocją naszych produkcji. Niedawno zaprezentowaliśmy nowy zwiastun naszego największego projektu 'Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall'. Naszym celem jest premiera gry latem br. na platformach PC VR i Oculus Quest" - dodała Koszuta.

Do tej pory "The Wizards" była dostępna na PC VR, w tym na gogle Oculus Rift, Valve Index oraz HTC Vive. Projekt przechodzi obecnie ostatnią fazę certyfikacji. Spółka planuje także dalszy rozwój projektu - zapowiedziany został tryb coop-multiplayer, który zostanie udostępniony graczom już w IV kw. br. Spółka pracuje także nad swoim największym w historii projektem "Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall". Tytuł powstaje na licencji brytyjskiej firmy, Games Workshop, podkreślono w materiale.

"Prace nad naszą VR-ową propozycją 'Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall' idą zgodnie z planem. Aktualnie prowadzimy beta testy, a wkrótce chcemy zaprezentować graczom fragmenty trailera z rozgrywki. Premierę tytułu na platformach Oculus i Steam planujemy latem bieżącego roku. 'Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall' to pełna emocji gra w wirtualnym świecie, która mamy nadzieję, spodoba się graczom. W rozgrywce czeka na nich wiele różnorodnych wyzwań od wymagającej walki, po immersyjne rzucanie zaklęć" - wyjaśniła Koszuta.

Budżet "Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall" szacowany jest na 2,1 mln zł, z czego nakłady na marketing wynoszą ok. 200 tys. zł. Carbon Studio w projekcie pełni rolę producenta i wydawcy. Gra będzie dostępna w kilku wersjach językowych, podano także.

Do końca br. Carbon Studio planuje przeniesienie notowań akcji spółki na główny parkiet GPW w Warszawie, przypomniano.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar". Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)