"Render Cube S.A., autor hitu 'Medieval Dynasty', 20 lipca rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji serii C, skierowanej do większych inwestorów indywidualnych. Już 27 lipca rozpoczną się natomiast zapisy w transzy prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl. Decyzja o przeprowadzeniu oferty do inwestorów detalicznych wynika z chęci zapewnienia odpowiedniego rozproszenia akcjonariuszy i płynności w kontekście planowanego debiutu akcji na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

Zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy będą przyjmowane w dniach od 20 do 26 lipca 2021 r., natomiast w ramach drugiej transzy - od 27 lipca do 3 sierpnia 2021 r. Render Cube zaoferuje w ramach każdej z transz po 12 950 sztuk akcji serii C, podano w dokumencie ofertowym.

"W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 12 950 akcji serii C, pozostałe akcje zostaną przesunięte do drugiej transzy" - czytamy dalej w dokumencie.

Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii C, w ramach której zaoferowane zostaną akcje, na które złożone nieważne zapisy w ramach drugiej transzy, zastrzeżono także.

W ramach pierwszej transzy ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu na 2 000 akcji serii C, a minimalny poziom jednorazowego zapisu - na 200 akcji. W ramach drugiej transzy ustalono maksymalny poziom jednorazowego zapisu na 200 akcji serii C, a minimalny - na 20 akcji, podano również w dokumencie.

"Przydział akcji serii C nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2021 r." - czytamy dalej w dokumencie ofertowym.

"Debiut spółki na rynku NewConnect zaplanowany jest jeszcze w 2021 r. W ramach oferty publicznej akcji serii C firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A." - podano w komunikacie.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na utworzenie drugiego, równolegle pracującego zespołu, koncentrującego się na rozszerzeniach do gry "Medieval Dynasty" w formie DLC, wskazano też w materiale.

W zeszłym tygodniu zakończyła się oferta publiczna akcji Render Cube, w ramach której spółka emitowała akcje serii B, a akcjonariusze sprzedawali akcje serii A. Łącznie wartość oferty wyniosła blisko 13 mln zł, a oferta skierowana była do inwestorów, którzy obejmowali lub nabywali akcje za nie mniej niż 100 tys. euro każdy, przypomniano także.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC.

(ISBnews)