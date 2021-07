Reklama

"Grupa Budimex zakończyła I półrocze 2021 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,8 mld zł. W czerwcu, 13. rok z rzędu wypłaciliśmy dywidendę w wysokości 426 mln zł, co dało 16,7 zł w przeliczeniu na jedną akcję. Planujemy wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok. Jednostkowy zysk netto Budimex SA za pierwsze półrocze wyniósł 762 mln zł. Zamieramy wypłacić maksymalnie połowę tej kwoty, czyli nie więcej niż 381 mln zł" - napisał Popko w komentarzu do wyników I półrocza.

Według niego, wysokie saldo pozycji gotówkowej, uwzględniające środki pozyskane ze sprzedaży Budimex Nieruchomości, zachęca do analizy możliwości wejścia w nowe przedsięwzięcia, w tym w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, gdzie spółka ma już doświadczenie jako generalny wykonawca.

"Analizujemy pierwsze takie projekty, patrząc przy tym na wymagane zaangażowanie kapitałowe, rentowność, ryzyka oraz potencjalne synergie, które wniosłyby do Grupy Budimex. Konsekwentnie pracujemy nad pozyskaniem pierwszych kontraktów na rynkach ościennych, za nami pierwsze złożone oferty. Stawiamy przede wszystkim na kontrakty drogowe i kolejowe, a oferty składamy w pierwszej kolejności na Słowacji, w Czechach i Niemczech. Dążymy do realizacji inwestycji o wartości kilkaset mln zł rocznie, co pozwoli powiększyć i jednocześnie zdywersyfikować nasze portfolio w obszarze budowlanym" - napisał także prezes.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)