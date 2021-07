Copper Mark to system gwarancji, który promuje odpowiedzialną produkcję czerwonego metalu. Tym samym huty należące do KGHM dołączyły do elitarnej grupy zaledwie kilku firm z całego świata, które mają prawo używać znaku Copper Mark - poinformowała w piątek w komunikacie miedziowa spółka.

Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź podkreślił, że przyznanie wyróżnienia potwierdza, że Huty Polskiej Miedzi spełniają najwyższe globalne standardy. „Zgodnie ze strategią firmy stale doskonalimy nasze procesy produkcyjne, co również zostało zauważone. Spełniamy normy środowiskowe, stosujemy praktyki odpowiedzialnej produkcji i możemy się pochwalić świetną współpracą z interesariuszami czy lokalnymi społecznościami” - powiedział Chludziński.

Paweł Gruza, wiceprezes zarządu KGHM dodał, że pozyskanie znaku Copper Mark wzmocni markę produktów KGHM, w tym sprzedawanych katod miedzianych. „Gratuluję hutom i wszystkim pracownikom, którzy wytrwale pracują na takie sukcesy” – powiedział.

W komunikacie przypomniano, że Huty Miedzi Głogów i Legnica dołączyły do programu Copper Mark w 2020 roku. „Przez wiele miesięcy międzynarodowi eksperci sprawdzali zgodność procesów biznesowych oddziałów KGHM z 32 kryteriami przyznawania znaku. Pod uwagę wzięto działania związane m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami” – podano.

Copper Mark to międzynarodowy system zapewnienia odpowiedzialnej produkcji miedzi. Jest to dobrowolny program dla firm z branży przemysłowej, które mają szanse otrzymać swoisty certyfikat jakości. Podmioty, które pomyślnie przechodzą weryfikację, mogą wykorzystywać znak w swoich publikacjach korporacyjnych, na umowach czy na wyrobach z miedzi.

Copper Mark powstał z inicjatywy International Copper Association i spółek członkowskich tej organizacji. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska

