"MOD21 rozpocznie produkcję modułów drewnianych w październiku-grudniu tego roku, co da nam kolejne 100-200 mln zł przychodów z nowej działalności, w którą bardzo wierzymy" - powiedział Grzeszczak podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, spółka wierzy, że segment modułowy będzie odgrywał wiodącą rolę w budownictwie do 3-4 kondygnacji.

"Budowa trzypiętrowego budynku w technologii tradycyjnej trwa 18-20 miesięcy, my będziemy w stanie postawić go w 6 miesięcy. To dodatkowy rok na funkcjonowanie obiektu, pobieranie czynszu itp." - podkreślił prezes.

Zapewnił, że już w pierwszym roku działalności MOD21 powinien uzyskiwać satysfakcjonującą rentowność operacyjną.

"Celujemy w 2023 roku w rentowność EBIT rzędu 6-7%, chcielibyśmy nawet powyżej 10%, na pewno nie robimy tego dla rentowności rzędu 3-5%" - podsumował Grzeszczak.

MOD21 stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna - hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej. Firma chce osiągnąć pełną moc produkcyjną w 2026 r. i będzie produkować ok. 100 tys. m2 powierzchni całkowitej modułów rocznie. W 2026 r. spółka planuje uzyskać przychody ze sprzedaży w tym obszarze na poziomie ok. 650 mln zł z rentownością 5-8%. W pierwszej kolejności oferta adresowana jest dla klientów niemieckich.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2021 r. miała 3,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

