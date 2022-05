Reklama

"Firma ma ambitne założenia - w 2022 i 2023 roku chce wydać łącznie 10 gier. Jeszcze w pierwszej połowie br. Golden Eggs Studio planuje przeprowadzenie zbiórki społecznościowej w ramach crowdfundingu udziałowego, a do końca 2022 zadebiutować na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.

W 2021 roku spółka wydała łącznie 8 gier - 5 tytułów na PC oraz 3 na platformę Nintendo. Obecnie Golden Eggs Studio pracuje nad 3 tytułami, które mają być ukończone i wydane w 2022 roku: "Vatican Gardens", "Puppet House" - gra z gatunku survival horror oraz "Cooking Championship" – turniej kulinarny w formie programu telewizyjnego. Spółka ma w planach prace nad 7 kolejnymi grami, które mają być wydane w 2023 r., podano także.

Golden Eggs Studio poinformował też o objęciu przez Marka Szymczakowskiego stanowiska wiceprezesa oraz o jego wejściu do zarządu spółki.

Golden Eggs Studio to warszawskie studio deweloperskie, które od 2019 r. współpracuje z Ultimate Games, będącym jej największym udziałowcem. W 2021 r. Golden Eggs Studio wydało 8 gier - 5 tytułów na PC oraz 3 na platformę Nintendo. W tym samym czasie, jako Golden Eggs Studio Sp. z o.o., zrealizowało zbiórkę społecznościową w ramach crowdfundingu udziałowego. Pozwoliło to pozyskać 1,4 mln zł, co w rezultacie przełożyło się na realizację zakładanych celów i wzrost sprzedaży na koniec 2021 r. o 147%. Spółka stawia na skalowanie biznesu, realizując projekty na produkcję gier oraz minigier dla podmiotów m.in. z rynków amerykańskich i azjatyckich.

(ISBnews)