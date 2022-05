Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 6,83 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA znormalizowana (o wpływ jednorazowych kosztów związanych z przejęciami, organizacją oferty publicznej sprzedaży akcji oraz wyceną ESOP) wyniosła odpowiednio: 9 mln zł wobec 7,7 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,5 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 38,52 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał tego roku to okres ciężkiej pracy i przygotowania do przełomowej transakcji, dzięki której staniemy się biznesem globalnym. W I kw. 2022 przychody wzrosły o 29% r/r do blisko 50 mln zł. Marża brutto zwiększyła się do 15 mln zł, co oznacza wzrost o 50% r/r, a liczba klientów podskoczyła o 66% r/r i przekroczyła 19 tysięcy" - napisał prezes Krzysztof Szyszka w komentarzu dołączonym do raportu.

Przypomniał, że pod koniec kwietnia br. Vercom ogłosił przejęcie MailerLite - globalnego dostawcy narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych z główną siedzibą w USA za kwotę ok. 400 mln zł (84,13 mln euro). Jest to największe przejęcie podmiotu zagranicznego przez polską spółkę w tym roku i jedno z największych w sektorze technologicznym w ostatnich latach, podkreślił prezes.

"Akwizycja pozwoli skokowo zwiększyć skalę działalności Vercom pod względem biznesowym oraz finansowym. Liczba klientów wzrośnie trzykrotnie, do blisko 57 tys. podmiotów działających na 180 rynkach. Jednocześnie, do zespołu Vercom dołącza ok. 100 specjalistów skupionych w 30 międzynarodowych lokalizacjach, co daje nam możliwość sprawnej obsługi globalnego portfolio klientów we wszystkich strefach czasowych. Zapewniliśmy sobie tym samym znaczący potencjał w obszarze synergii przychodowych" - dodał Szyszka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 3,9 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)