Tegoroczne wyniki JSW są rekordowe. Spółce, która jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego, sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu. Na inwestycje Grupa wydała blisko 1,7 mld zł, wobec ponad 1,1 mld zł w trzech kwartałach ubiegłego roku.

Reklama

Przychody JSW ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w ciągu trzech kwartałów br. wyniosły ponad 8,9 mld zł, co oznacza wzrost o 194,1 proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku. Tak znaczący wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z wyższej o 1134,29 zł na tonie średniej ceny sprzedaży węgla koksowego. Oznacza to wzrost ceny o 237,5 proc.

Reklama

Natomiast przychody ze sprzedaży koksu przekroczyły 6,4 mld zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. wobec do tego samego okresu przed rokiem. Również wyższe przychody ze sprzedaży w segmencie koksowym to efekt wzrostu średniej ceny sprzedaży koksu o 1215,70 zł na tonie, czyli o 109,6 proc.

W trzech kwartałach br. udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji kopalń JSW netto wyniósł odpowiednio 77,5 proc. i 22,5 proc.

Sprzedaż wewnętrzna węgla koksowego (czyli do koksowni Grupy JSW) była na poziomie podobnym jak przed rokiem, natomiast sprzedaż na zewnątrz zmalała o 9,4 proc., czyli o pół miliona ton. Z kolei sprzedaż węgla energetycznego do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 21,7 proc. - również o pół mln ton.

Wielkość produkcji koksu w Grupie w ciągu trzech kwartałów br. zmalała o 0,3 mln ton wobec produkcji osiągniętej w analogicznym okresie 2021 r., zaś sprzedaż tego produktu spadła o 0,2 mln ton, czyli o 7,4 proc. Przychody ze sprzedaży w segmencie koksowym, obejmujące koks i produkty węglopochodne, sięgnęły 6,4 mld zł, czyli 3,1 mld zł więcej (92,6 proc.) niż przed rokiem. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z wyższych cen.

Wśród czynników wywierających istotny wpływ na działalność i wyniki Grupy JSW, przedstawiciele firmy wskazali w kwartalnym sprawozdaniu wielkość popytu oraz kształtowanie się cen węgla i koksu. "Z uwagi na zmienność tych cen, wywierają one zawsze znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy. Jednocześnie na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy koksu wpływają także wahania kursów walut" - czytamy w sprawozdaniu.

"Innymi znaczącymi czynnikami ściśle ze sobą powiązanymi, mającymi wpływ na wyniki finansowe Grupy, są: stale rosnąca inflacja, wzrost kosztów energii, wzrost cen materiałów i usług oraz wzrost kosztów pracy. Wzrost wartości powyższych elementów znacząco wpływa na sytuację finansową Grupy i jest odczuwalny zarówno w krótkim okresie czasu, jak i długookresowo" - podano.

"Ponadto do zdarzeń i uwarunkowań, które mają istotny wpływ na uzyskiwane wyniki, możemy zaliczyć zdarzenia nadzwyczajne, wynikające z zagrożeń naturalnych występujących w podziemnych zakładach górniczych oraz czynników zewnętrznych. Dodatkowo, w związku ze zmianami legislacyjnymi i polityką w zakresie dbałości o klimat i środowisko naturalne ze strony UE, można zaobserwować coraz silniejszą presję na podmioty gospodarcze z branży wydobywczej i stalowej" - czytamy w raporcie.

W poniedziałkowym sprawozdaniu JSW poinformowała również o postępach dotyczących eksploatacji złoża węgla koksowego Bzie-Dębina. Obecnie eksploatowana jest tam jedna ściana wydobywcza, z której do końca trzeciego kwartału wydobyto ok. 282,5 tys. ton węgla. Przeanalizowano "różne warianty przyszłego funkcjonowania kopalni oraz opracowano optymalny model jej możliwości produkcyjnych".

"W wyniku przeprowadzonych prac zdecydowano, aby roboty projektowane w złożach Bzie-Dębina 2-Zachód oraz Bzie-Dębina 1-Zachód były częścią zakładu górniczego sąsiedniej kopalni KWK Borynia-Zofiówka, jako odrębny Ruch. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2023 roku zostanie utworzona kopalnia trójruchowa o nazwie KWK Borynia-Zofiówka-Bzie" - podała spółka.

Równolegle wykonywane są nowe raporty oddziaływania na środowisko, będące w trakcie konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Chodzi o umożliwienie zmiany koncesji poprzez powiększenie terenu górniczego dla złoża Bzie-Dębina 2-Zachód oraz korzystanie w pełni z koncesji uzyskanej dla złoża Bzie-Dębina 1-Zachód.

Jak podano w raporcie, łączne koszty związane z kwietniowymi katastrofami w kopalniach Pniówek i Zofiówka, gdzie zginęło w sumie 26 górników, wyniosły 53,5 mln zł. To m.in. koszty akcji ratowniczych, usuwania skutków obu wypadków oraz koszty utraty wartości majątku w kopalni Pniówek.