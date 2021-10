Reklama

"Wchodzimy na piąty pod względem liczby mieszkańców rynek na świecie z ponad 216 mln mieszkańców, co odpowiada prawie połowie całej Unii Europejskiej. Brazylia to rynek otwarty na innowacje, które poprawiają jakość usług medycznych i zwiększają efektywność ekonomiczną zabiegów. Potwierdza to wielokrotnie większa niż chociażby w Polsce sprzedaż robotów chirurgicznych. Brazylia to również rynek, na którym funkcjonuje 6,6 tys. szpitali, w tym 4,2 tys. placówek prywatnych, a cztery z nich znajdują się na prestiżowej liście 200 najlepszych szpitali w skali świata. Dla porównania, w Polsce funkcjonuje mniej niż tysiąc szpitali, a nasz kraj może pochwalić się jedną wyróżnioną placówką" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

W tym roku spółka podpisała pierwsze zagraniczne umowy dystrybucyjne na rynkach Wielkiej Brytanii, Francji i Luksemburga oraz poszerzyła kanały sprzedaży w Polsce, podkreślono.

"Pracujemy nad umowami dystrybucyjnymi z kolejnymi partnerami. Jesteśmy także w trakcie procesu, umożliwiającego wejście na największy rynek medyczny na świecie, czyli USA" - dodał prezes.

Podpisana umowa obejmuje sprzedaż technologii CarnaLife Holo. W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się w Brazylii szkolenia przedstawicieli dystrybutora. Spółka oczekuje, że jeszcze przed końcem roku możliwe będą pierwsze, pokazowe zabiegi z wykorzystaniem CarnaLife Holo w brazylijskich szpitalach.

MedApp w Brazylii reprezentuje zarówno bezpośredni przedstawiciel handlowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na tamtejszym rynku, jak również niezależny dystrybutor - MyTech Ware, który zajmuje się dystrybucją zaawansowanych technologicznie rozwiązań wspierających brazylijski rynek medyczny.

"Widzimy ogromne możliwości rynkowe współpracy ze spółką MedApp. Spodziewamy się sfinalizowania sprzedaży pierwszych licencji CarnaLife Holo na rynku brazylijskim w pierwszej połowie 2022 roku" - podkreślił CSO MyTech Ware Marcio Chueiri.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)