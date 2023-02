Rusza Infoshare Startup Contest - konkurs, w którym udział wzięło dotąd ponad 4 tysiące startupów. Tegoroczna edycja skierowana jest do startupów pozytywnego wpływu z różnych branż, w tym technologii, zrównoważonego rozwoju, edukacji i zdrowia, działających na rzecz dobra społecznego i środowiska. Najlepsze z nich zaprezentują się międzynarodowym funduszom VC i inwestorom związanym m.in. z Andreessen Horowitz, a także przedstawicielom największych globalnych korporacji. Co roku na Infoshare przyjeżdża ich około 200.

Łączna pula nagród w konkursie to 30 tysięcy euro w gotówce, ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska. Na półfinalistów czekają także Startup Passy, umożliwiające nieodpłatny udział w konferencji oraz dostęp do wszystkich scen i matchmakingu z inwestorami i klientami. Ponadto będą miały możliwość prezentacji rozwiązań w Startup Expo. Nagrodą dodatkową będzie udział wybranego startupu w programie mentoringowym InCredibles Sebastiana Kulczyka. Aplikować do konkursu można do 15 marca. Zwycięzców poznamy podczas Infoshare w maju.

- Startup Contest to wspaniała okazja dla młodych przedsiębiorców, aby zaprezentować swoje pomysły i uzyskać wsparcie dla ich realizacji. Jesteśmy dumni, że jako miasto, od 10 lat wspieramy tę inicjatywę finansując przełomowe pomysły, które zmieniają naszą rzeczywistość na lepsze. Gdańsk zawsze był miastem otwartym na innowacje i chcemy aby takim pozostał - mówi Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Najlepsi z programem mentoringowym od Kulczyka

Spośród 20 najlepszych startupów wyłonionych w półfinałach Startup Contest, zostanie wybrany jeden, który zostanie zaproszony do uczestnictwa w VII edycji InCredibles —

programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców z wizją stworzonego przez Sebastiana Kulczyka. Do prestiżowego grona InCredibles należy już ponad 50 spółek, w tym m.in. SunRoof Technology, Infermedica, Therapify, a także FibriTech - uczestnicy Startup Contest z 2021 r. Program InCredibles to kilka miesięcy zindywidualizowanego, bezpłatnego wsparcia przez polskich i zagranicznych mentorów – uznanych founderów, inwestorów, doradców i specjalistów z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży i marketingu, strategii, komunikacji, finansowania oraz HR.

- Dzielimy się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale też sprawdzonymi kontaktami. W ciągu kilku lat stworzyliśmy sieć mentorów, centrów kompetencji, organizacji branżowych i funduszy venture capital, która stała się unikatową platformą wsparcia oraz rozwoju dla młodych liderów przedsiębiorczości. W tym roku znowu stawiamy na tych, którym nie jest wszystko jedno jak, i z kim robią biznes. – mówi Sebastian Kulczyk.

Pokaż się zagranicznym inwestorom

W tym roku udział w konferencji potwierdzili m.in inwestorzy, związani z Andreessen Horowitz, 10X Founders i Flashpoint VC czy 500 Emerging Europe. Gotowi są przeznaczyć kolejne miliony na inwestycje w startupy na Infoshare, jeśli tylko te ich do siebie przekonają. Spotkania z inwestorami i partnerami odbywać się będą za pośrednictwem dedykowanej aplikacji do matchmakingu. W 2022 roku odbyło się 1505 takich spotkań, a ponad 80% startupów obecnych na wydarzeniu deklaruje, że to właśnie na Infoshare spotkało potencjalnego inwestora i rozpoczęło rozmowy. Startupy będą także mogły zaprezentować swój projekt podczas wydarzenia w strefie Startup Expo oraz w specjalnej bazie, dostępnej dla inwestorów uczestniczących w konferencji.

Startup Contest organizowany jest w ramach Infoshare - największej w CEE konferencji łączącej biznes z nowymi technologiami. Tegoroczna edycja konferencji to aż 9 scen tematycznych, kilkuset czołowych prelegentów z całego świata, blisko 250 wystąpień, strefa Expo i 6 imprez towarzyszących, będących okazją do biznesowego networkingu.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej organizatora: https://infoshare.pl/conference/startup-contest/