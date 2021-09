A to dlatego, że mamy zerowe stopy procentowe, co jest oczywiście konsekwencją całej sytuacji covidowej - dodał Jarosław Fuchs.

Zerowe stopy procentowe spowodowały, że klient zaczął szukać alternatywy. Dzisiaj jak się przeglądnie rynek, to nie ma depozytów, są jakieś tam rachunki oszczędnościowe, być może pojawiają się jakieś instytucje finansowe, które może coś w formie depozytu oferują. Te oczekiwania klienta wymusiły na instytucjach finansowych zmianę podejścia. I tutaj pojawiła się gigantyczna szansa dla rynku kapitałowego. Może rynek finansowy to nie jest tylko i wyłącznie giełda, ale skupię się na giełdzie, bo na tym przykładzie najlepiej to widać - uważa wiceprezes zarządu Pekao S.A.

Po pierwsze wróciła potężna grupa klientów, tych którzy kiedyś na tej giełdzie byli, a potem się sparzyli, albo sytuacja na giełdzie nie była atrakcyjna i w związku z tym z tej giełdy odeszli. Po drugie pojawili się klienci, którzy nigdy na tej giełdzie nie byli. Bardzo często młodzi klienci, którzy poszukują jakiejś alternatywy i mamy napływ do biura maklerskiego dużej ilości nowych klientów. Dla takiej instytucji jak nasza pojawiła się szansa na to, żeby szukać alternatywy do depozytów w postaci produktów inwestycyjnych - dodał Fuchs.

