KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen - zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez koncern. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci. PKN Orlen ogłosił, że otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Lotosu.

Obajtek w środę podkreślił, że proces z KE był bardzo ciężki, długi, skomplikowany.

"To jest największa fuzja w tym regionie w tej branży i fuzja, która ma duży stopień koncentracji. Nie jest to fuzja łatwa dla właściciela, łatwa również dla Komisji Europejskiej" - podkreślił podczas briefingu prasowego dotyczącego planów rozwojowych PKN Orlen, związanych z przejęciem Grupy Lotos.

Dodał, że decyzja KE to historyczna chwila.

"Ta fuzja gwarantuje, że będziemy jako odbiorca zdecydowanie bardziej atrakcyjni na świecie" - powiedział. Dodał, że fuzja ma spowodować oszczędności w zakresie działań operacyjnych, logistyki, połączenia firm zależnych.

"Przed chwilą miałem spotkanie z kadrą dyrektorską, zarządem. (...) Miałem też spotkanie ze związkami zawodowymi. I nie będzie żadnych, podkreślam żadnych zwolnień grupowych. Ta fuzja nie przewiduje żadnych zwolnień grupowych. My będziemy negocjować cały czas, teraz, kiedy mamy warunki zaradcze, będziemy negocjować ze stroną społeczną" - powiedział Obajtek.

Transformacja energetyczna szalenie ważna dla Polski

Transformacja energetyczna jest szalenie ważna dla Polski, dokonać jej możemy silnymi firmami energetycznymi, mającymi zróżnicowane segmenty działalności - mówił w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas konferencji w Gdańsku.

Zdaniem Obajtka niskoemisyjne źródła są oparte na gazie, a do wprowadzania zielonego ładu są potrzebne odpowiednio nastawione firmy energetyczne. Prezes Orlenu wskazał, że połączenie: gaz, ropa, petrochemia i energetyka daje możliwości dokonywania transformacji.

Wedle Obajtka powinniśmy patrzeć w perspektywie kilku pokoleń, bo inaczej "nie wygramy konkurencji, nie będziemy silną firmą, nie będziemy robić transformacji energetycznej, która jest szalenie ważna dla Polski"

"Wszyscy są zadowoleni, że wymieniliśmy węgiel na gaz w (elektrowni w - PAP) Ostrołęce" - zauważył.

"Lotos ma wspaniałą kadrę, ale potrzebuje solidnego właściciela, solidnego partnera biznesowego i my jesteśmy takim partnerem" - powiedział.

Według prezesa Orlenu nie ma zagrożenia, że po przejęciu Lotosu poziom płaconych w regionie pomorskim podatków spadnie. Obajtek wskazał, że po inwestycjach w Anwil, Energę czy zagranicznych przejęciach, płocki koncern płacił w tych miejscach nawet wyższe podatki, niż przed fuzją.

Prezes Lotosu: połączenie z Orlenem konieczne w obliczu transformacji energetycznej

Połączenie Lotosu z Orlenem jest krokiem koniecznym ze względu na warunki transformacji energetycznej, z którą będziemy musieli się zmierzyć - powiedział w środę prezes Lotosu Paweł Majewski.

Majewski ocenił, że wtorkowa decyzja Komisji Europejskiej otwiera zupełnie nowy rozdział w historii Lotosu. "Będziemy mieli szansę dołączyć do multienergetycznego czempiona" - mówił.

Zaznaczył, że grupa Lotos to podmiot o zdecydowanie stabilnej kondycji finansowej, o zaawansowanych projektach rozwojowych. "Myślę, że do tej grupy wniesiemy naprawdę istotne walory - to przede wszystkim nasze projekty innowacyjne, wodorowe, praca nad paliwami alternatywnymi" - mówił.

"Myślę, że to jest konieczny krok ze względu na wymagania, które stawiają przed nami warunki transformacji energetycznej, z którą przyjdzie się mierzyć wszystkim podmiotom energetycznym - szeroko pojętym, i chemicznym także, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w całej Unii Europejskiej" - podkreślił.

Szef Lotosu zwrócił uwagę, że konieczne jest właściwe przygotowanie do integracji w ramach nowej grupy, aby uzyskać maksymalne efekty synergii i maksymalne korzyści ze współpracy.

"Z optymizmem patrzę na najbliższe miesiące" - zapewnił.