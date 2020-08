Odwiert rozpoznawczy Zapałów-3K jest zlokalizowany w miejscowości Wólka Zapałowska, w gminie Wiązownica na Podkarpaciu. W trakcie testów produkcyjnych, uzyskano z niego gaz w ilościach uzasadniających przemysłową eksploatację. Specjaliści z PGNiG szacują, że wydajność odwiertu wyniesie ok. 5 mln m3 wysokometanowego gazu ziemnego rocznie, podano w komunikacie.



"Sukces odwiertu Zapałów-3K oznacza, że PGNiG odkryło nowe złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu. To potwierdzenie, że ten region ma wciąż duży potencjał, jeśli chodzi o rozwój krajowego wydobycia gazu. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom, jesteśmy w stanie budować bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.



Wybór lokalizacji otworu Zapałów-3K poprzedzony został dokładną analizą archiwalnych informacji geologiczno-geofizycznych, Dane zebrane w trakcie wiercenia odwiertu posłużą teraz do oszacowania zasobności nowego złoża i zaplanowania kolejnych prac w tym rejonie, aby optymalnie wykorzystać jego potencjał, podkreślono.



Odwiert Zapałów-3K znajduje się na koncesji łącznej nr 21/97/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Lubaczów-Zapałów. Koncesja, która przyznaje PGNiG wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczych i eksploatację złóż węglowodorów na tym obszarze, obejmuje prawie 900 km2 na terenie 11 gmin, podsumowano.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)