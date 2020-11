"Spółka bardzo aktywnie poszukuje nowych rynków o dużym potencjale rozwoju. Zwróciliśmy uwagę na to, że magazyny energii być może będą w nieodległej perspektywie rynkiem rosnącym, gdzie powinniśmy się pojawić i mamy kompetencje, żeby zaoferować tam produkty" - powiedział Bober podczas telekonferencji.

Potencjał rozwoju spółka widzi także na rynku systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa, instalacji dla sektora obronnego, odnawialnych źródeł energii - w szczególności farm wiatrowych, a także poligeneracji (wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem i chłodem).

Elektrotim zdecydował się także złożyć kilka ofert w segmencie trakcji.

"Nie jestem wielkim zwolennikiem akwizycji, raczej wzrostu organicznego. Jednak jeśli tylko znajdziemy coś, co jest wartością - może to być technologia, może to być nisza, może to być produkt - za co będzie warto zapłacić, a będzie to kosztować rozsądnie, to takiej akwizycji dokonamy" - powiedział także prezes.

Podkreślił jednak, że grupa nie jest zainteresowana przejmowaniem spółek o pokrywających się z nią kompetencjach.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.