"W wytwarzaniu będziemy analizowali niektóre inwestycje - część się przesunęła, a być może część nie będzie konieczna" - powiedział Mucha dziennikarzom.

Wcześniej podczas konferencji wiceprezes mówił, że o ile w wytwarzaniu grupa nie zrealizuje rocznego planu, to w dystrybucji może go przekroczyć.

"Będziemy nieco zwiększać nakłady w tym obszarze w 2021 r. i zbliżymy się do poziomu wydatków inwestycyjnych podobnego do tego, co odnotowaliśmy w 2020" - powiedział.

"Łączne wykonanie może być niższe niż plan" - podsumował Mucha.

W maju br. wiceprezes mówił, że Enea planuje 2,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2021 r., a jednocześnie pracuje nad optymalizacją wydatków.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)